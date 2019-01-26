Süper Lig'in bu haftaki en önemli maçları arasında yer alan Göztepe Galatasaray mücadelesi için nefesler tutuldu. İki takım 54.kez karşı karşıya gelecek. Peki Göztepe ve Galatasaray'ın ligdeki durumu nedir? Tüm detaylar haberimizde...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaşacak. Bornova Stadı'ndaki maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

STAT: Bornova

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Halil, Castro, Yasin, Jarome.

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Maicon, Linnes, Fernando, ndiaye, Feghouli, Selçuk, Onyekuru, Sinan.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

- Deplasman performansı tat vermiyor

Galatasaray, bu sezon dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü.

Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.

- Terim'in cezası bitti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek.

Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı.

Türkiye Kupası'nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.

- Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak.

İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

-Fernandao sarkı kart sınırında

Galatasaray'da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor.

Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.