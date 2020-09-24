Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde pas, ikinci bölümünde taktik çalıştı.
Sakatlıkları bulunan Obinna Nwobodo ve Stefano Napoleoni antrenmanda yer almadı.
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