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Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk bölümünde pas, ikinci bölümünde taktik çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Obinna Nwobodo ve Stefano Napoleoni antrenmanda yer almadı.

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