Geçen sezon Süper Lig'in en tecrübeli oyunculara sahip takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar 37 yaşındaki Selçuk, 33 yaşındaki Sabri, 32 yaşındaki Demba Ba ile Scarione, 28 yaşındaki Rotman, Ömer, Kosanovic, Tanju ve Leo ile yollarını ayırıp daha genç futbolcuları renklerine bağladı. Göztepe'de 22 yaşında olan kaleci Göktuğ yeniden takıma dönerken, aynı yaştaki golcü Samed Ali'yi Menemen Belediyespor'dan transfer etti.

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