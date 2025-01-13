Göztepe - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

STAT: Gürsel Aksel Stadı

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

Göztepe: Lis, Lasse, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo.

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Sadık, Winck, Rodrigues, Gökhan, Barak, Hajradinovic, Fall, Brekalo, Da Costa.

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçlarından biri İzmir'de oynanıyor. Ligdeki son maçında Galatasaray'a 2-1 yenilen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Ege temsilcisi, ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 28 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ise şu ana kadar 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 21 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekibin dış sahada mağlubiyet yaşamaması ise dikkat çekiyor. Deplasmanda oynadığı 8 mücadelede 3 galibiyet 5 beraberlik yaşayan Kasımpaşa dış sahadaki başarısını sürdürmek istiyor.

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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

● Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Göztepe (1M), daha önceki 15 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (1G 7B 7M).

● Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde en az sekiz kez konuk olduğu takımlar arsında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi, dokuz ziyaretinin beşinde mağlup ettiği Göztepe (%56). İstanbul ekibi, bugüne kadar hiçbir rakibini deplasmanda altı kez mağlup edemedi.

● Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının tamamını kazanan Göztepe, kulüp tarihinin iç sahadaki en uzun galibiyet serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

● Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Kasımpaşa (3G 6B), kulüp tarihinin dış sahadaki en uzun serisini sürdürmek istiyor.

● İstanbul takımlarını konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanamayan Göztepe (2B 4M), bu süreçte puan çıkardığı iki karşılaşmayı da Fenerbahçe karşısında oynadı (Ağustos 2024 & Kasım 2021).

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● Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 22 maçın sadece üçünü kaybeden Kasımpaşa (11G 8B), bu mağlubiyetlerin tamamını dış saha karşılaşmalarında aldı.

● Bu sezon Süper Lig'de önde en fazla top kazanan takım olan Göztepe (170), aynı zamanda bu şekilde en az top kaybı yapan ekip konumunda (77). Geride kalan süreçte sadece Fenerbahçe (6) ve Beşiktaş (5) önde kazandığı toplar sonucunda Göztepe (4) ve Kasımpaşa'dan (4) daha fazla gol atabildi.

● Süper Lig'de çıktığı son iki maçta çektiği altı şutun üçünü gole çeviren Nuno da Costa, daha önceki 10 karşılaşmada denediği 28 şuttan iki gol çıkarabilmişti.

● Göztepe formasıyla çıktığı 28 lig maçında 20 golde pay sahibi olan Romulo (13 gol & 7 asist), Süper Lig'deki son 10 karşılaşmada 10 gole doğrudan katkı sağladı (6 gol & 4 asist).

● Kasımpaşa orta sahası Haris Hajradinovic'in Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı takım arkadaşı Nuno da Costa (9). Bosna-Hersekli oyuncu, Kasımpaşa'nın ligde attığı son altı golün dördünde pası veren isimdi.