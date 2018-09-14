Göztepe - Kayserispor rakamlar

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Göztepe ile Kayserispor, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. 3 puanlı Göztepe 14. sırada bulunuyor, Kayserispor 8 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Göztepe, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kayserispor, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 153 kodlu maçı oynayanlar; Göztepe galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Kayserispor galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Göztepe önceki hafta Galatasaray mücadelesinde 0-1 yenildi.

Kayserispor, Yeni Malatyaspor karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Göztepe, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Kayserispor, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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