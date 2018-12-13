Sarı-kırmızılı ekipte kart cezalısı Kadu'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre, Deniz Kadah, Axel Ngando ve Kerem Atakan Kesgin yarınki maçta forma giyemeyecek. Ceza sınırında bulunan Celso Borges, Tayfur Bingöl ve Alpaslan Öztürk yarın sarı kart görmeleri halinde ilk yarının son maçı olan MKE Ankaragücü karşısında mücadele edemeyecek.

BURSASPOR'LA 35. RANDEVU

Süper Lig'de Bursaspor'la daha önce 34 maça çıkan Göztepe, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

Bursaspor'a 30 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 36 gol gördü.

İzmir'de rakibiyle karşılaştığı 17 maçta sahadan 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrılan Göztepe, iç sahada 22 gol atıp, kalesindeki 12 gole engel olamadı.

Geçen sezon Bursa'da rakibiyle golsüz berabere kalan Göztepe, İzmir'de 2-1'lik sonuçla galip geldi.

"BİR ATKI BİR OYUNCAK"

Göztepe Kulübünün Türk Kızılayı İzmir Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyası kapsamında köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilmek üzere taraftarlar, yarınki müsabaka öncesinde Bornova Stadı çevresine kurulacak stantlara Göztepe arması bulunan atkı, bere, eldiven gibi kışlık eşyaları bırakabilecek.

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