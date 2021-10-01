Göztepe, kötü gidişata son vermek istiyor

Süper Lig’in 8. hafta maçında Göztepe, yarın saat 16.00’da GZT Giresunspor’u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker’in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak.

7 HAFTADA 5 PUAN

Süper Lig’e Antalyaspor deplasmanında aldığı 1 puanla başlayan Göztepe, daha sonra sahasında Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup olmuştu. Ligin 3. haftasında deplasmanda Sivasspor’la 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, 4. haftada ise konuk ettiği Başakşehir karşısında 2-1’lik galibiyet almıştı. Ardından İzmir derbisinde Altay’a 2-1 yenilen Göz-Göz, sırasıyla Hatayspor’la sahasında oynadığı ve deplasmanda Galatasaray’a konuk olduğu mücadeleden puansız dönmüştü. Ligde 7 hafta sonunda 5 puan toplayan Göztepe, 18. sırada yer alıyor.

HEDEF GALİBİYET

Aldığı kötü sonuçlara son vermek isteyen Göztepe, Süper Lig’e bu sezon yükselen ancak henüz galibiyeti bulunmayan Giresunspor karşısında galibiyeti hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda Boşnak stoper Mihojevic, genç santrfor Ege Özkayımoğlu ve kart cezalısı Beykan Şimşek mücadelede forma giyemeyecek.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro’nun mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor: "İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tijanic, Lourency ve Ndiaye."