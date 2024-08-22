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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, Mateusz Lis'i bonservisiyle transfer etti - Futbol Haberleri

        Göztepe, Mateusz Lis'i bonservisiyle transfer etti

        Göztepe, Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Polonyalı File bekçisi Mateusz Lis'in bonservisiyle transfer ettiğini resmen açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:52
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        Mateusz Lis resmen Göztepe'de!
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        Göztepe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mateusz Lis'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

        İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giyen ve Southampton'ın oyuncusu olan kaleci Mateusz Lis kadrosuna kattığını duyurdu.

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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