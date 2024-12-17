Göztepe'nin bileği bükülmüyor!

Trendyol Süper Lig’de bu sezonki hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, şu ana kadar aldığı sonuçlarla bu iddiasını güçlendirmeye devam ediyor. Ligde haftayı 25 puanla Avrupa potasının bir alt basamağı olan 5. sırada tamamlamayı başaran İzmir ekibi, ligdeki son 5 maçında ise önemli bir performansa imza attı.

Bu süreçte sadece Başakşehir’e deplasmanda kaybeden sarı-kırmızılılar, Konyaspor, Beşiktaş ve Adana Demirspor’u mağlup ederken, tek beraberliğini ise Hatayspor’a karşı dış sahada aldı. Bu sonuçlarla birlikte Avrupa hayalini güçlendiren Göztepe, devre arasına girmeden önceki son maçında Rizespor'u mağlup ederek ilk 4 sıraya girmenin planlarını yapıyor.