Göztepe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası

TFF Tahkim Kurulu, Göztepe'nin iki maç saha kapatma cezasının; 1 müsabakayı kendi evinde seyircisiz oynama cezasına çevrilmesine karar verdi.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Ağustos 2024 Çarşamba günü yapılan açıklama ile Tahkim Kurulu, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü verilen PFDK kararına yaptığımız itirazı değerlendirmiştir. Tahkim Kurulu, 2 maç saha kapatma cezasına ilişkin PFDK kararını kaldırarak, 1 resmi müsabakamızı kendi sahamızda seyircisiz oynama cezası ile değiştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "-Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 2 Maç Saha Kapatma Cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılarak, Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

PFDK, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında "taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle İzmir ekibine 2 maç saha kapama cezası vermişti.