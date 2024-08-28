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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası - Göztepe Haberleri

        Göztepe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası

        TFF Tahkim Kurulu, Göztepe'nin iki maç saha kapatma cezasının; 1 müsabakayı kendi evinde seyircisiz oynama cezasına çevrilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 19:25 Güncelleme: 28.08.2024 - 19:36
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        Göztepe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası
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        TFF Tahkim Kurulu, Göztepe'nin iki maç saha kapatma cezasının; 1 müsabakayı kendi evinde seyircisiz oynama cezasına çevrilmesine karar verdi.

        Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "28 Ağustos 2024 Çarşamba günü yapılan açıklama ile Tahkim Kurulu, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü verilen PFDK kararına yaptığımız itirazı değerlendirmiştir. Tahkim Kurulu, 2 maç saha kapatma cezasına ilişkin PFDK kararını kaldırarak, 1 resmi müsabakamızı kendi sahamızda seyircisiz oynama cezası ile değiştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

        TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "-Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 2 Maç Saha Kapatma Cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılarak, Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

        PFDK, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında "taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle İzmir ekibine 2 maç saha kapama cezası vermişti.

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