Göztepe'nin gözü Emirhan İlkhan'da

Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Göztepe, Kurban Bayramı sonrası dış transfere ağırlık verecek. Şu ana kadar Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol'dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların orta saha Emirhan İlkhan transferi için harekete geçtiği bildirildi.

İtalyan ekibi Torino'da bonservisi bulunun 20 yaşındaki oyuncunun ilk etapta kiralanacağı öğrenildi.

Ancak Torino'nun Emirhan'ı bonservisiyle vermek istediği ve genç oyuncu için 2 milyon Euro istediği kaydedildi.

Geçen sezonu Süper Lig'de Başakşehir'de geçiren Emirhan, İstanbul ekibiyle 30 maça çıktı. Toplam bin 59 dakika sahada kalan Emirhan 1 gol atıp 1 de asist yaptı.