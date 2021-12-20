Göztepe'nin kredisi tükendi

Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından Fatih Karagümrük karşısında da sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, 17 maçta 14 puanda, kurtuluş hattının 4 puan gerisinde kalarak düşme potasından kurtulamadı. Her geçen hafta rakiplerinin gerisinde kalan İzmir ekibinde taraftarlar yine isyan bayrağını açtı. Fatih Karagümrük karşısında 90 dakika boyunca takımlarını destekleyen futbolseverler maç bitiminde ise hem yönetime, hem de futbolculara sert tepki gösterdi. Büyük hayal kırıklığı yaşayan tribünler, bazı oyuncuları ıslıkladı.

"Göztepe forması kutsaldır nasip olmaz kimseye" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, "Yönetim bu takım senin eserin" sloganlarıyla da kurmayları protesto etti. Uzun süre Gürsel Aksel Stadı'ndan ayrılmayan taraftarlar, takımı sahaya çağırdı. Ancak oyuncular tribünlerin çağrısına kayıtsız kaldı ve sahaya gelmedi. Taraftar ve yönetimin gözünde kredisini tüketen teknik direktör Nestor El Maestro maç bitiminde özeleştiri yaptı. Herkesin birliktelik göstermesi gerektiğini ifade eden Sırp çalıştırıcı, "Ben de kafamı kaldırıp kendi adıma takım içerisinde gereksiz değişiklikler yapmaktan uzak durmalıyım" dedi.

MAESTRO: BERABER OLMAMIZ GEREKİYOR

Oyuncularına güvendiğini anlatan Maestro, "Çok enteresan bir karşılaşma oynadık. Analiz edecek çok şey olmasına rağmen artık sonuç olmalı. Bulunduğumuz duruma bakarsak bizim için en önemli şey sonuç alabilmek. Artık hep beraber olmamız gereken zaman. Bir şekilde acil ve elzem şekilde galibiyetler almalıyız" diye konuştu. Göztepe devrenin bitimine 2 maç kala önce perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek, ardından evinde Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak.