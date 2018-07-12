Sepil, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu açıklamasında, başkanlıkta 5. yılını geçirdiğini hatırlatarak, Türk futbolunda bu kadar süre görevde kalmanın kolay olmadığını söyledi.
Başkanlıkta 5. yılın hoş bir şey olduğunu ancak aynı zamanda kendisi için bir uyarı olduğunu belirten Sepil, "Yapmak istediklerimi hızlı bir şekilde yapmam gerektiğini hatırlatıyor. Bütün diğer şirketlerimde de söyledim. Başta olmanın bir amacı ve zamanı olmalı. Zamansız ve amaçsız kalınca başarı olmuyor." diye konuştu.
Sepil, 2016-2017 sezonunda Antalya'da oynadıkları play-off finalinin unutulmayacak bir müsabaka olduğunu dile getirerek, "Benim ruhum yukarı çıktı, geldi. Bizim için çok zor bir maçtı." ifadelerini kullandı.
"BİLEKLİK TOTEMİ"
Her futbol tutkununun bir "totem"i olduğunu ve kendisinin de çok toteminin bulunduğunu belirten Sepil, şunları kaydetti:
"Bir maç öncesi Ankara'dan İzmir'e uçuyordum. Yanımda oturan gencin bileğindeki bileklik dikkatimi çekti. Bileklik benim hep maçlarda uğur diye taktığım bilekliğin aynısıydı. Onu Ankara'da unuttuğumu fark ettim. Aynı anda hem bilekliği gördüm hem de bilekliğin olmadığını fark ettim. Yolculuk bittiğinde sağ olsun bana bilekliğini vermişti. Bir şekilde bilekliği aldım ve o maçı da kazandık."
Sepil, Göztepe'nin mecburen çok hızlı bir değişimden geçtiğini, sportif olarak son 4 sene içinde 2. Lig'den Süper Lig'e çıktıklarını, tesisleşme hamlelerini de sürdürdüklerini ifade etti.
Bu yılı bir geçiş senesi olarak gördüğünü aktaran Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hedefimiz Süper Lig'de olmaktı, oraya geldik. Hatta geçen sene beklentilerimizin üzerinde de bir başarıyla 6. olduk. Bundan sonraki beklentimiz Türkiye'de üst sıralara oynayan, Avrupa'ya giden bir kulüp oluşturmak. Bunu yapmak için şu anda elimizdeki imkanlar yeterli değil. Geçen sene 6. olmayıp da 4. olup Avrupa kupalarına gitsek hangi statta oynayacağımız belli değildi. Bornova Stadı'nı Avrupa kupalarına akredite edip edemeyeceğimiz belli değil."
Sepil, 2019-2020 sezonunda kendi statlarına kavuşmayı planladıklarını, futbolda geçiş hamlelerini gerçekleştireceklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Sık sık Türk oyuncuları çoğaltmamız, takımı gençleştirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bunlar yapılması gereken şeyler. Bu sene bizim geçiş senemiz olacak. Bu sene ile ilgili beklentim, bu seneyi de kazasız belasız atlatalım, yeni stadımızda yeni Göztepe'ye hazır olacağız. Burada zaten çok iyi bir ekip kurduk. Göztepe Kulübü şu anda birçok yönüyle özenilecek kulüplerinden biri. Başta taraftarı, yönetimi, teknik kadrosu, oyuncusu. Bu uyumu sürdürmemiz gerekiyor. Burada taraftar bize en önemli destek. Burada olabilir, bazı maçlarda başarı kazanamayabiliriz. Mühim olan ensemizi karartmadan hep beraber bu senenin sonunu bekleyelim. Göztepe'yi güzel günler bekliyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.