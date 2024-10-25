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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'nin Süper Lig'de konuğu Trabzonspor - Trabzonspor Haberleri

        Göztepe'nin Süper Lig'de konuğu Trabzon

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi (yarın) Trabzonspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:18
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        Göztepe'nin Süper Lig'de konuğu Trabzon
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

        Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

        İç sahada en başarılı ekipler arasında yer alan Göztepe, 10. haftaya yarınki rakibi Trabzonspor'un averajla önünde 12 puanla 7. sırada girdi.

        Sakatlığı devam eden Kubilay Kanatsızkuş'un forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Novatus Miroshi'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

        TRABZONSPOR'LA 29. RANDEVU

        Göztepe, Trabzonspor ile Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak.

        İzmir ekibi, bordo-mavili takımla ligde yaptığı 28 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 22 gol atan sarı-kırmızılı takım kalesinde 42 gol gördü.

        İzmir'deki 14 maçta ise Göztepe'nin 2, Trabzonspor'un 5 galibiyeti bulunurken, 7 müsabaka eşitlikle tamamlandı.

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