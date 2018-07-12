Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren Göztepe, Alanyaspor'dan transfer ettiği 30 yaşındaki Berkan Emir'i de takıma dahil etti.
Deneyimli futbolcu, yaptığı açıklamada, takıma çok kısa bir önce katıldığını, güzel bir ortamda çalışmalara başladığını aktardı.
Takıma yeni katılmasına rağmen çok güzel bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Berkan, sezon başı kampların zor olduğunu vurguladı.
"ŞU AN KARİYERİMİN ZİRVESİNDEYİM DİYEBİLİRİM"
Göztepe'de olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Berkan, şöyle devam etti:
"Benim her zaman hedeflerim var ve şu an kariyerimin zirvesindeyim diyebilirim. Göztepe her zaman hayalini kurduğum bir takımdı. Her futbolcu taraftarı iyi olan bir takımda oynamak ister. Ben de bu konuda şanslıyım. Buraya geldim çok hırslı ve heyecanlıyım. Taraftarlarımızın da her zaman arkamızda durmasını istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini sahada vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."
İzmir ekibinde mücadele edeceği için mutlu olduğunu ifade eden Berkan Emir, transferinde katkısı olanlara teşekkür etti.
Göztepe taraftarının takımlarına her zaman sahip çıktığını vurgulayan defans oyuncusu, bunu tüm Türkiye'nin bildiğini kaydetti.
"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"
Yeni sezonda Göztepe'nin formasını giyeceğini ve rakiplerine karşı mücadele edeceğini anlatan sarı-kırmızılı futbolcu, bunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.
Berkan Emir, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sahaya çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyor ve hayalini kuruyorum. Sahada terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz profesyonel oyuncularız ve tabiri caizse sahada babam olsa tanımam. Rakibin kim olduğu önemli değil Göztepe formasıyla terimi akıtacağım."
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