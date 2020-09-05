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İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olan Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün yapılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı hastanenin ilk etabı, bugün hizmete açılıyor.

Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bugün ilk etabı hizmete alınacak yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşacak.

BAKAN KOCA: DEPREM SIRASINDA BİLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Göztepe Şehir Hastanesinin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Göztepe Şehir hastanesi İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak hizmet sunmantadır" dedi.

Bakan Koca, "27 ameliyathane, 96 yataklı yoğun bakım yatağıyla hizmet verecektir. 350 yatak daha hastane kompleksine eklenecektir. 385 deprem izolatörü yer alıyor. Bu dayanıklılık sayesinde deprem sırasında bile hastanemiz hizmet vermeye devam edecektir. Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı" diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hastanemizde hizmet verecek sağlık personelimize başarılar diliyorum. Göztepe'de hizmete açtığımız bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle yad ediyorum. Hem çok değerli bir bilim insanı hem de ülkemize fikirleriyle katkı sağlamış bir dava adamıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dört sene önce son yolculuğuna uğradığımız hocamızın ismini böyle bir eserde yaşatmaya çalıştık. Bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum.

Türkiye'nin sağlıktaki atılımları koronavirüs döneminde çok iyi anlaşılmıştır. Ülkemizdeki kimi kesimlerin yere göğe sığdıramadıkları bazı devletlerin bu konuda ne kadar sıkıntıda olduğu salgın vesilesiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye, salgını 40 bin yoğun bakın yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 4 binin üzerinde tedavi kurumu, hepsinden önemlisi bir milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşılamıştır.

Bugün hizmete açtığımız Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesiyle ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanenin ikinci etabı da 350 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir.

Kurduğumuz güçlü sağlık altaypısı sayesinde ayyuka çıkan tıkanıklıkların önüne geçilmiştir. Artan vaka sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır. Temizlik, maske, mesafe kurallarına daha titiz bir şekilde davranmaya davet ediyorum. Bilim henüz kesin bir çare üretememiştir. Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut bir sonuç alınmasını temenni ediyorum. Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor.

Kurallara uygun hareket edilmelidir. Kapalı alanlarda cayır cayır sigara içilmeye devam ediliyor. İnsanımız adeta kendisinin katili. Bunu söylediğimiz zaman vatandaşımızın ağrına gidiyor. Biz halkımızı seviyoruz ve onların sağlığını çok ama çok önemsiyoruz. Maskeye dikkat edelim aksi takdirde sonu ölüme kadar giden yolun kapısını açmış oluruz" diye konuştu.

27 AMELİYATHANE, 96 YATAKLI YOĞUN BAKIM YATAĞI, 175 POLİKLİNİK ODASIYLA HİZMET VERECEK

Göztepe Şehir Hastanesi Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.

İlk etabında toplamda 177 bin 472 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, 758 yatak yer alacak.

Hastanenin ilk etabında, 27 ameliyathane ve 96 yataklı yoğun bakım yatağı, 175 poliklinik odasıyla hizmet verilecek.

Öte yandan hastanede depreme karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda Göztepe Şehir Hastanesi de deprem izolatörleri kullanılarak inşa edildi. Sistem sayesinde deprem anında da operasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlanırken oluşabilecek risklerin de azaltılması amaçlanıyor.

Hastanenin ilk etabında 385 deprem izolatörü yer alıyor. İkinci fazının tamamlanmasıyla kapasitesi daha da artacak olan hastanede yatak sayısı 1110'a, ameliyathane solunu 28'e, poliklinik oda sayısı 239'a, yoğum bakım yatak sayısı 144'e, izolatör sayısı 503'e yükselecek. Ayrıca ikinci fazla ile birlikte 38 doğum salonu da hizmete alınacak.