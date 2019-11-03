Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Göztepe, konuk olduğu Trabzonspor'u Jerome'un 30. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sezon ki ilk deplasman galibiyetini alan İzmir ekibi, şanssızlık zincirini kırdı. Daha önce oynadığı 4 deplasman maçında Beşiktaş'a 3-0, Başakşehir'e 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ile 1-1 ve Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalmıştı.

GÖZ-GÖZ, TRABZON'DA KAYBETMEDİ

Ligde 2 hafta sonra kazanan Göztepe, Süper Lig'e tekrar yükseldiği 2017/2018 sezonundan sonra Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakibine galibiyet sevinci yaşatmadı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon bu sahada oynanan maçta 3-1 galip gelerek yine sezonun ilk deplasman galibiyetini almıştı. İzmir ekibi, Trabzon'da en son 2001/2002 sezonunda oynanan maçta rakibine 3-0 kaybetmişti.

BETO'NUN GECESİ

Göztepe'de kaleci Beto, Trabzonspor karşısında alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu. Portekizli kaleci, maçta yaptığı 6 kurtarışla bordo-mavili takıma geçit vermedi. 37 yaşındaki oyuncu, rakibinin geçen sezondan itibaren başlayan 21 maçlık üst üste gol atma serisine de yaptığı kurtarışlarla son verdi.