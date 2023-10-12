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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, son 3 maçta kalesini gole kapattı - Futbol Haberleri

        Göztepe, son 3 maçta kalesini gole kapattı

        Göztepe, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanırken, kalesini de gole kapatmayı başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:34
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        Göztepe kalesine duvar ördü!
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        Göztepe, Trendyol 1. Lig'de çıktığı son 3 maçta Manisa FK ve Adanaspor’u 1-0’la geçerken, son olarak da Boluspor’u 2-0 yenmeyi başardı. Böylece sarı-kırmızılılar, üst üste galibiyetlere imza atmasının yanı sıra kalesini de gole kapatmayı başardı. İzmir temsilcisi, bu seriyi milli aradan sonra Gürsel Aksel’de karşı karşıya geleceği Şanlıurfaspor mücadelesinde de sürdürmeyi hedefliyor.

        Mateusz Lis farkını konuşturdu

        Yaz transfer döneminde Southampton’dan Göztepe’ye transfer olan Mateusz Lis, bu sezon ligde 8 maça çıkarken, kalesinde toplam 4 gol gördü. 26 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaların 5’inde filelerinde gol görmedi ve sarı-kırmızılıların üst sıralara çıkmasında büyük pay sahibi olmayı başardı. Lis, geçtiğimiz hafta oynanan Boluspor maçının 58. dakikasında kritik bir penaltı kurtarışına imza atmıştı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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