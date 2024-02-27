Göztepe, son 4 maçta kalesini gole kapattı

Trendyol 1.Lig’de 24 hafta itibariyle kalesinde 14 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı olan Göztepe, son haftalarda da bu başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Ligde oynadığı son dört maçında Altay (4-0), Bandırmaspor (2-0), Manisa FK (0-0) ve Adanaspor (3-0) ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi.

Böylece Göztepe, bu sezon ligde oynadığı 24 maçın 14’ünde kalesini gole kapatmayı başarmış oldu. Sarı-kırmızılılar, hafta sonu oynayacakları Boluspor mücadelesiyle birlikte bu seriyi sürdürmek istiyor.

ANTHONY JUNİOR DENNİS'DEN YENİ TRANSFER ETKİSİ

Geçtiğimiz sezon U19 takımı için transfer edilen ve bu sezonun ilk devresinde de U19 Ligi Elit B Grubu’nda forma giyen 2004 doğumlu orta saha oyuncusu, devre arasında gerçekleştirilen kampta teknik direktör Stanimir Stoilov’un beğenisini kazandı.