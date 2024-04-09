Göztepe, Süper Lig'e koşuyor

Herkesin ciddi olarak işini yapacağını kaydeden Stoilov, "Bizim çok sıkı çalışmaya ve bir sonraki maçımıza hazırlanmaya devam etmemiz gerekiyor. Şu an en az 2 maç daha kazanmalıyız. Bunu yapamazsak sıkıntı yaşarız. Aynı zamanda oyuncularımın maksimum performansla oynaması gerekiyor. Çünkü biz kapalı gişe oynayan, taraftardan her maç inanılmaz destek alan bir takımız. Taraftarımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Onlar için maksimum performans vermeliyiz" diye konuştu.