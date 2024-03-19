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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe taraftarı Süper Lig'te ki bir çok takıma fark attı - Futbol Haberleri

        Göztepe taraftarı Süper Lig'te ki birçok takıma fark attı

        1'inci Lig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalarak en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde Süper Lig yarışında çok büyük avantajla milli araya giren Göztepe'nin taraftarı yine fark yarattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:36
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        Göztepe taraftarı takımını bırakmıyor
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        Ankara Keçiörengücü maçında Gürsel Aksel Stadı’nı doldurup takıma büyük destek veren sarı-kırmızılı futbolseverler Süper Lig takımlarını da geride bıraktı. Gürsel Aksel Stadı’nda 17 bin 161 biletli taraftar Göztepe’yi desteklerken, geçen hafta Süper Lig'de olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını 37 bin 161 biletli seyirci izledi.

        Derbi hariç diğer Süper Lig takımlarının seyirci sayıları ise Göztepe’nin gerisinde kaldı. Evinde Antalyaspor’la karşılaşan Beşiktaş 15 bin 853 biletli taraftara oynadı. Adana Demirspor-Sivasspor müsabakasını 8 bin 898 kişi seyretti. Lider Galatasaray ise Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Galatasaray’ın Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 4-3 kazandığı maçta 7 bin 454 taraftar yer aldı. Başkent'te Ankaragücü-Başakşehir maçında 7 bin 960 taraftar yer alırken, İstanbul'da Fatih Karagümrük-Konyaspor karşılaşmasını ise sadece 779 kişi izledi.

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