Göztepe taraftarlarından Karşıyaka'ya ziyaret

DHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ilimizde büyük yıkım ve şimdiye kadar 39 bin 672 can kaybına neden olan yüzyılın deprem felaketi sonrası, "#TekTribünTekYürek" kampanyası başlatan İzmir'in futboldaki ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe, bir araya geldi.

Göztepe taraftarları, vicdanlarda oynanıp geliri depremzedelere aktarılacak derbi kampanyası kapsamında Karşıyaka taraftarlarıyla birlikte yeşil-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanda Karşıyakalı futbolculara baklava ikram etti. Göztepe ve Karşıyaka taraftarları ile yeşil-kırmızılı futbolcularla yöneticiler, omuz omuza, "Tek tribün tek yürek" mesajı verdi.