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Göztepe tarihi maça odaklandı

İHA

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü Ankaragücü’yle tarihi bir maça çıkmaya hazırlanan Göztepe’de seferberlik ilan edildi. Başkan Mehmet Sepil tesislerden ayrılmazken, doktorlar da sakat oyuncuları yetiştirmek için adeta fazla mesai yapıyor. ‘Odaklan’ etiketiyle oyuncularına destek olan taraftarlar ise biletleri kısa sürede tüketti.

Göztepe

Sezonun son maçında pazar günü Ankaragücü ile Süper Lig’de tamam ya da devam maçına çıkacak olan Göztepe, zorlu müsabakaya odaklandı. Rakibi karşısında alacağı galibiyetle rakiplerinin alacağı skorlara bakmaksızın ligde kalacak olan İzmir temsilcisinde adeta seferberlik ilan edildi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Urla Adnan Süvari Tesislerinde adeta kamp kurdu. Takımı bir dakika bile yalnız bırakmayan Sepil; tarihi karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Tamer Tuna ve oyuncularla yakından ilgileniyor. Hatırlanacağı üzere Sepil ligin 30. haftasında oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce yurtdışından dönmüş ve takımla birebir ilgilenmeye başlamıştı. İzmir temsilcisi o tarihten bu yana oynadığı 4 karşılaşmadan 8 puan çıkararak ligde kalma yolunda avantajı eline geçirdi.

SAĞLIK EKİBİ FAZLA MESAİDE

Ankaragücü maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın doktorları da sakat oyuncular için yoğun bir mesai harcıyor. Kadu, Hakan, Ghilas, Kerem Atakan ve Grillo’nun sezonu kapattığı sarı-kırmızılılarda Yasin Öztekin’in maça yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor. Ligin 27. haftasında oynanan Akhisarspor maçının ardından sakatlanan ve yalnızca BB.Erzurumspor maçında 6 dakika süre alan deneyimli oyuncunun o tarihten sonra bir daha forma giyemedi. Bu sezon yedek kulübesinden beklediği verimi alamayan Tamer Tuna’nın, zorlu karşılaşmada Yasin’in tecrübesinden faydalanmak istediği biliniyor. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Öztekin, 8 golle takımın skorer ismi konumunda bulunuyor. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezasını tamamlayan Brezilyalı stoper Reis de bu hafta formasına kavuşacak.

BORNOVA KAPALI GİŞE

Göztepe-Ankaragücü karşılaşmasının biletleri dün satışa çıktığı gibi tükendi. Ev sahibi takımın taraftarları yaklaşık 5 dakikada satışa çıkan biletleri alırken, Bornova Stadı Pazar günü oynanacak olan müsabakada kapalı gişe olacak. Öte yandan taraftarlar sosyal medyada ‘Odaklan’ etiketiyle oyuncularına destek olurken, maç günü de karşılaşma için özel hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Konuk Ankaragücü taraftarları da karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Takımlarının ligde herhangi bir iddiası bulunmamasına aldırış etmeyen futbolseverler, kendilerine ayrılan biletleri tüketti.

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