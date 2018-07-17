Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarının ilk etabını Erzurum'da tamamlayan Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş kamptaki son durum hakkında açıklamalarda bulundı.

Çok verimli bir dönem geçirdiklerini anlatan genç teknik adam, "Öncelikle ciddi bir sakatlık yaşanmadığı için çok mutluyum. Erzurum'da daha çok kondisyon, fizik ve dayanıklılık üzerine çalışmalar yaptık. Herkes çok arzulu ve istekliydi. Hava şartları ise sadece son gün istediğimiz gibi olmadı. Takımızın eksikliklerini iyi biliyordum. Özellikle genç futbolcularımız, öğrettiklerimizi sahaya yansıttı. Bu da beni çok umutlandırdı" diye konuştu.

"19 TEMMUZ'DA HOLLANDA'YA GİDİYORUZ"



İlk hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 yendiklerini hatırlatan Bayram Bektaş, "Elbette bu tür müsabakalarda skor çok önemli değil. Oyun olarak sahaya yansıtmak istediklerimizi gördük. Oyunun açılması, bölgelerdeki geçişleri ve hücumdaki organizasyonları üretmeye çalıştık. Altınordu müsabakasında düşündüğümüz önemli varyasyonları yaptık. Bu da beni sevindirdi" dedi. Takıma 3 gün izin verildiğini belirten Bektaş, "19 Temmuz'da Hollanda'ya gidiyoruz. İnanıyorum yeni arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Böylece daha detaylı takımı görmüş olacağız" yorumunu yaptı.

"DOĞRU ADIMLAR ATMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Hollanda'da 4 hazırlık maçı oynayacaklarını bildiren Bektaş, "Rakiplerimiz arasında Yunanistan'ın önemli kulübü Olympiakos ve Hollanda liginin tecrübeli takımlarından Twente var. Yine Belçika ve Hollanda liglerinden ekiplerle karşılaşacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Göztepe'yi güzel ve başarılı günler bekliyor. Kalecimiz Beto, yeni transferlerimiz Gassama ve Samed Ali de bizimle olacak. Transferde doğru adımlar atmaya çalışıyoruz. İlgilendiğimiz futbolcular var. En kısa sürede eksikler biter" diye konuştu. Öte yandan sarı kırmızılılarda, orta saha oyuncu Scarione'nin ise kampa götürülmeyeceği iddia edildi.