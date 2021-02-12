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Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan Başakşehir maçı yorumu

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, karşılaşmanın her iki ekip açısından da zorlu geçeceğini söyledi

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan Başakşehir maçı yorumu
AA

Karaman, basın mensuplarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligde birçok değişikliğe gidildiğini, bu doğrultuda ligin bu sezon 21 takımla oynanmasının doğru bir karar olduğunu belirtti.

Bu haftaki rakipleri Medipol Başakşehir'in salgından en fazla etkilenen ekiplerden biri olduğunu aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Lig bitimiyle başlangıcı arasında 46 günlük bir süre vardı. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi mücadelesi olduğu için biraz daha erken başladılar. Her ne kadar kadro derinliği olsa da bir oyuncuyu belli bir stresin içinde, hedefte tutmak kolay değil. Başakşehir, çok kıymetli bir teknik adamla anlaştı. Yaşadıkları sorunu aşabileceklerini ciddi bir rakibi yenerek gösterdiler. Her ne kadar ligdeki durumları iç açıcı olmasa da daha istekli gelecekler. Bizler açısından da onların açısından da zorlu bir müsabaka."

Karaman, Göztepe ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatarak, "Ben bunu çok daha uzun sürelere taşıyıp, Göztepe'ye çok büyük başarıların altına imza atan bir hoca olarak hizmet etmek istiyorum. Bunu da yerine getirmek için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimden herkesin emin olmasını isterim." diye konuştu.

Takıma bir oyun karakteri vermeye çalıştıklarını dile getiren Karaman, "Oyun karakterimiz büyük Göztepe camiası ve ona gönül verenlerle örtüşsün istiyoruz. Pasif, oyunu kendi ceza sahasında kabullenen, rakibin oyun baskınlığını yaşayan bir Göztepe takımı olmayı yakıştıramıyorum. Oyunun her iki yönünü de oynayan bir Göztepe takımı oluşturmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, içinde bulundukları zorlu durumu en kısa sürede atlatacaklarına inandığını belirterek, "Güzel şeyler düşünerek bizi motive etsinler. Allah'ın izniyle her sorunu aşabiliriz ama bunu tecrübe etmemiş genç arkadaşlarımız var. Camiaya gönül vermiş ve yürekten inanmış Göztepelilerin o desteği vereceğinden şüphe duymuyorum. O destekle biz kendine daha farklı bir yer edinmiş bir takım olma çabamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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