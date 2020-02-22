Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, uzatma bölümünde yedikleri golle sahadan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da birçok fırsat yakaladığını kaydeden Parlatan, şöyle konuştu:

"İkinci devre iyi bir görüntü çizdik. Duran top organizasyonunda kornerden 1-0'ı bulmamız önemliydi. Bundan sonra önde baskıyı kurduk, geriye yaslanmadık. Bizim istediğimiz oyun anlayışıydı. Futbolda böyle oluyor, üzücü bir durum, 2-0 yapabilirdik ama üzgünüz. Duran top organizasyonundan rakibimiz 1-1'i yakaladı. İyi bir yoldayız, muhteşem taraftarımıza ayrı bir parantez açmamız gerekiyor, onlara kendi sahamızda 2. galibiyeti hediye etmek isterdik."