Trabzonspor ile Süper Lig tarihinde ilk kez 1974-1975 sezonunda karşı karşıya gelen Ege ekibi Göztepe, Trabzon'daki galibiyetini o sene 1-0'lık skorla elde etti. Bir daha Trabzonspor'a karşı resmi müsabakalarda dış sahada galibiyet yüzü göremeyen İzmir temsilcisi, 9 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Göztepe, son 4 karşılaşmada da Trabzonspor filelerini havalandıramadı. Trabzon'daki karşılaşmalarda rakip ağları 5 kez sarsabilen sarı-kırmızılılar kalesinde ise 24 gol gördü.



Geçen sezon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan randevuya ise Göztepe kalecisi Beto damgasını vurdu. Trabzonspor'un yüzde 100'lük pozisyonlarını çıkaran Portekizli eldiven 0-0'lık skorla takımının aldığı 1 puanda başrol oynadı. Sezona iddialı giren Trabzonspor bu sezon evindeki 2 maçı da kayıpsız geçerken, Göztepe ise deplasmanda puan alamayıp gol dahi atamadı. Karadeniz temsilcisi taraftarı önünde Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0 yendi. Göztepe, gurbette Galatasaray ve Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Konuk takımda Poko, Kadu ve Atakan sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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