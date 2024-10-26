Göztepe - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Göztepe-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip çıkış yakalamak isterken; konuk takım da yenilmezlik serisini sürdürme peşinde...
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Isaac, Tıjanic, Juan, Fofana
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Mendy, Eren, Ozan, Okay, Bardhi, Visca, Draguş, BanzaMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
İç sahada en başarılı ekipler arasında yer alan Göztepe, 10. haftaya yarınki rakibi Trabzonspor'un averajla önünde 12 puanla 7. sırada girdi.
TRABZONSPOR'LA 29. RANDEVU
Göztepe, Trabzonspor ile Süper Lig'de 29. kez karşılaşıyor.
İzmir ekibi, bordo-mavili takımla ligde yaptığı 28 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 22 gol atan sarı-kırmızılı takım kalesinde 42 gol gördü.
İzmir'deki 14 maçta ise Göztepe'nin 2, Trabzonspor'un 5 galibiyeti bulunurken, 7 müsabaka eşitlikle tamamlandı.