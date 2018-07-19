İkinci etap çalışmaları için bugün Hollanda'ya giden sarı-kırmızılıların Antalyaspor'dan golcü Deniz Kadah, Brezilya'nın Sport Recife ekibinden stoper Ronaldo Alves ve İspanyol Deportivo'dan orta saha Celso Borges'i kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladığı bildirildi. Göztepe'nin ilk olarak Brezilyalı Ronaldo ile temasa geçtiği ifade edildi. Mutlaka defansın göbeğine takviye yapacak sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki Sambacı ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı vurgulandı. Ronaldo ile ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda sözleşme imzalanacağı ve deneyimli savunmacının en kısa sürede kampa dahil olacağı kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Göztepe'nin Süper Lig'den birçok kulübün peşinde olduğu Deniz Kadah için de temaslara yoğun şekilde başladığı dile getirildi. Kosta Rikalı oyuncu Borges'in ise Deportivo'nun La Liga'da küme düşmesinin ardından kulübüyle yol ayrımına geldiği ve üst liglerde oynamak istediği ileri sürüldü. Futbol yaşamına ülkesinin Atletico Paranaense takımında başlayan Ronaldo, Internacional, Nautico, Criciuma, Avai ve Sport Recife'de görev yaptı. Kosta Rika'da Saprissa'da kariyerine start veren 30 yaşındaki Borges, Norveç'in Fredrikstad, İsveç'in AIK takımlarında oynadıktan sonra 2014-2015'te Deportivo'ya imza attı. Borges ayrıca Kosta Rika Milli Takımı'nda 70 kez forma giydi. Gurbetçi Deniz, Fortuna Düsseldorf'da başladığı futbolu Almanya'nın Oberneuland, Lübeck ve Hannover 96 takımlarında sürdürdü. Ülkemize 2014-2015'te gelen 32 yaşındaki golcü Çaykur Rizespor'la Antalyaspor için ter döktü. Deniz, Süper Lig'de 130 müsakaya çıkıp 41 gol attı.
ROTMAN VE SCARİONE KAMPTA YOK
Süper Lig'de yeni sezona Hollanda'da yapacağı kampla hazırlanacak Göztepe'de iki orta saha oyuncusu Oscar Scarione ve Rajko Rotman kafileye alınmadı. Teknik direktör Başram Bektaş'ın iki futbolcuya planları arasında yer vermediği bildirildi. Yönetimin ise sözleşmeleri süren Scarione ve Rotman'la masaya oturacağı ve en az mali kayıpla futbolcuların sözleşmesini feshedeceği bildirildi. Göztepe'nin Hollanda'da yapacağı hazırlık maçı programı da netleşti. Sarı-kırmızılılar 22 Temmuz'da Fortuna Sittard, 26 Temmuz'da Olympiakos, 28 Temmuz'da Union Saint Gilloise ve 2 Ağustos'ta Twente ile karşılaşacak.
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