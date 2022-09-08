Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Göztepe
ABONE OL

Göztepe transferde hız kesmiyor! Berkay Atay imzayı attı

TFF 1.Lig ekiplerinden Göztepe, transferin son gününde Galatasaray altyapısından 2005 doğumlu Berkay Atay'ı kadrosuna kattı. Bu sezon yeniden Süper Lig'e çıkma hedefiyle yola çıkan sarı kırmızılılar, 2005 doğumlu oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe transferde hız kesmiyor! Berkay Atay imzayı attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de transferin son gününde hareketli saatler yaşıyor.

Beşiktaş’tan Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic’i kiralayan sarı-kırmızılılar, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Berkay Atay’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İzmir temsilcisi, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray ve Altınordu altyapılarında forma giyen Berkay Atay, ilk profesyonel sözleşmesini yapmış oldu.

Transferi sosyal medya hesaplarında duyuran Göztepe, Berkay Atay’a sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.


ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BİTEN TRANSFERLER! Süper Lig'de hangi takımlar hangi oyuncuları aldı? 2022 - 2023 Süper Lig'de güncel ve yeni transferler - Günün Futbol Haberleri
FUTBOL Süper Lig'de imza yağmuru
Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da - Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da
Mauo Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geldi!
FUTBOL Ve Icardi, İstanbul'da!
Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Şampiyonlar Ligi Haberleri
FUTBOL Napoli, Liverpool'u dağıttı!
Beşiktaş'ta 2 ayrılık
FUTBOL Beşiktaş'ta 2 ayrılık
Zürih Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Zürih-Arsenal maçı ne zaman?
Antalyaspor, Shoya Nakajima ile anlaştı
FUTBOL Shoya Nakajima Süper Lig'de
Ankaragücü kaleci transferinde mutlu sona ulaştı! Gökhan Akkan...
FUTBOL Ankaragücü kaleci transferinde mutlu sona ulaştı!
4 AYRILIK! Galatasaray'da hangi oyuncular gitti? - Son dakika Galatasaray GS transfer haberleri
FUTBOL Galatasaray'da 4 ayrılık
Lazio Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Lazio-Feyenoord UEFA Avrupa Ligi'nde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.