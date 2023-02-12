Göztepe'ye deprem ateşi düştü

DHA

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7.ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinden kötü haberler aldı. Sarı-kırmızılıların Antakya'da bulunan futbol okulunun sorumlusu Fahri Serdar Özal'ın enkazda hayatını kaybettiği belirtildi.

Fahri Serdar Özal'ın eşi Gülay Özal ve çocukları Ahmet Özal'ın da hayatını kaybettiği belirtildi. Kulüp resmi sosyal medya hesabından başsağlığı bildirisi yayınlayarak, "Antakya Göztepe Futbol Okulu Sorumlumuz Fahri Serdar Özal, eşi Gülay Özal ve çocukları Ahmet Özal´ın deprem felaketinde vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumlara ve merhumeye Allah´tan rahmet, ailelerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

YARDIM SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza desteklerini sürdüren ve Gürsel Aksel Stadı'nı yardım merkezi haline getiren sarı-kırmızılıların 2 tırı daha bölgeye gönderdiği ifade edildi. Taraftarlar ve gönüllü sivil vatandaşların malzemeler getirdiği noktaya gelen Göztepeli oyuncu Hüsamettin Yener, destek çağrısında bulunup, çalışanlara yardım etti.