Göztepe'ye Nijeryalı golcü

Süper Lig'de takımdan ayrılanlarla zayıflayan kadrosunu yeni sezonun start alacağı 11 Eylül'e kadar takviye etmeye çalışan Göztepe, Yunanistan'ın Aris takımından Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi İzmir'e getirdi. Avrupa kariyerine İsviçre'de Neuchatel Xamaxta başlayan 32 yaşındaki futbolcu Fransa'da Souchaux, Ukrayna'da Dinamo Kiev, İngiltere'de West Bromwich Albion, Yunanistan'da Olympiakos, Çin'de Tianjin Teda, İspanya'da Malaga formalarını giydi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok maçta forma giyen Ideye, geçen sezon Yunanistan Ligi'nde 8 gol attı. Adı bir dönem Galatasaray'la da anılan tecrübeli golcünün bonservisinin elinde olduğu, sağlık kontrolünde sorun çıkmazsa sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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