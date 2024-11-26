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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'ye sakatlık şoku - Göztepe Haberleri

        Göztepe'ye sakatlık şoku

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 4-2 kazandığı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'in sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 20:55 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:55
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        Göztepe'ye sakatlık şoku!
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        Trendyol Süper Lig'de 5. sırada yer alan Göztepe'ye Isaac Solet'ten kötü haber geldi.

        Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

        Solet'in sahalara dönmesinin yaklaşık 6 ayı bulacağı öğrenildi.

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