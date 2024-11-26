Göztepe'ye sakatlık şoku
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 4-2 kazandığı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'in sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 5. sırada yer alan Göztepe'ye Isaac Solet'ten kötü haber geldi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Solet'in sahalara dönmesinin yaklaşık 6 ayı bulacağı öğrenildi.