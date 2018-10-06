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Göztepe'yi Kasımpaşa durdurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Göztepe'nin galibiyet serisi sona erdi. Ligde Kasımpaşa maçından önce çıktığı 3 maçı da kazanma başarısı gösteren Göztepe, rakibine kaybederek 3 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı

06 Ekim 2018 Cumartesi, 16:00 | Güncelleme:

İlk 8 haftada beraberliği bulunmayan Göztepe, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan topladı. Bu müsabakalarda 10 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

İSTANBUL'DA 7 MAÇTA DA PUAN YOK

Süper Lig'de geçen sezondan bu yana İstanbul'da 7 maça çıkan Göztepe, bu müsabakaların hepsinde mağlup oldu.

Geçen sezon deplasmanda Kasımpaşa ve Galatasaray'a 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1, Medipol Başakşehir'e 2-0 ve Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise Galatasaray'a 1-0, dün de Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.

Göztepe, ligde Kasımpaşa ile dış sahadaki 6. maçında da rakibini mağlup edemedi.

YASİN GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Bu sezon golleri ve verdiği gol paslarıyla dikkati çeken Yasin Öztekin, Kasımpaşa karşısından skora katkı sağladı.

Etkili performansını devam ettiren Yasin Öztekin, Kasımpaşa önünde takımının tek golüne imza atarak, bu sezon 5. kez rakip fileleri havalandırdı.

Öte yandan, Göztepe'de geçen sezondan bu yana sakatlıkları bulunan Kadu ve Kerem Atakan Kesgin dışında Halil Akbunar ile Sokol Cikalleshi de dün sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Kasımpaşa maçında ise Adama Traore ile Lamine Gassama sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi.

Göztepe, lige verilecek milli maç arasından sonra 9. haftada 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'la oynayacağı müsabakasının hazırlıklarına 9 Ekim Salı günü başlayacak.

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