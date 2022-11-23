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Göztepe’de 'Efsane Tur' başladı

Futbolseverlere kapılarını 26 Ocak 2020’de Süper Lig’deki Göztepe-Beşiktaş maçıyla açan Gürsel Aksel Stadı'nı gezmek isteyen sporseverler, bugünden itibaren rehber eşliğinde tesisi yakından tanıma fırsatı bulacak.

Göztepe’de 'Efsane Tur' başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, önemli bir projeyi hayata geçirdi. Sporseverler, kapılarını 26 Ocak 2020’de Süper Lig’deki Göztepe-Beşiktaş maçıyla açan Türkiye’nin en modern stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı'nı gezme fırsatı yakalayacak.


“Efsane Tur” adı verilen ve bugünden itibaren başlayan etkinliğe katılanlar, aralarında Türkiye’de ilk olarak yapılan stat çatısının yanı sıra saha kenarı ve yedek kulübesi, soyunma odası, basın toplantı odası, protokol locası gibi yerleri gezecek. Turda penaltı atış etkinliği, Göztepe tarihi sunumu da gerçekleştirecek. Üç farklı pakette sunulan turda sporseverler; forma, VIP davetiye, isime özel anı bilet ve Göztepe Dergisi gibi hediyelere ulaşma imkanı bulacak.

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