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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe’de kombineler tükendi! - Futbol Haberleri

        Göztepe’de kombineler tükendi!

        Göztepe, 2024-25 sezonu kombine biletlerinin tükendiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:28
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        Göztepe'de kombineler tükendi!
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        Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen Göztepe’de, taraftarlar yeni sezon için satışa çıkarılan kombine biletlere yoğun ilgi gösterdi.

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün 11.00'de başlayan genel satış döneminde, 2024-25 sezonu kombine biletlerine yoğun ilgi göstererek, kombine bilet için ayrılan koltukları kısa süre içinde tüketen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler. Süper Lig'in ilk iç saha maçında evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda buluşalım" ifadeleri kullanıldı.

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