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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe A.Ş. Göztepe’de Romulo Cardoso sezona hazır - Göztepe A.Ş. Haberleri

        Göztepe’de Romulo Cardoso sezona hazır

        Göztepe'nin satın alma opsiyonunu kullanarak Club Athletico Paranaense'den kadrosuna kattığı Romulo Cardoso, son oynanan hazırlık maçında Kayserispor'a 2 gol atarak yeni sezon öncesinde hazır bir görüntü çizdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:52 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:57
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        Romulo Cardoso sezona hazır!
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        Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, sezonun başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını son sürat sürdürmeye devam ediyor.

        Yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte ilk olarak yeni sezon için takımda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayıran İzmir ekibi, daha sonra da takviyelere başladı. İlk olarak Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan, Novatus Dismas Miroshi ve Kuryu Matsuki gibi önemli oyuncularla kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, henüz forvet bölgesine bir transfer yapmasa da yaz başında satın alma opsiyonu kullanılan 22 yaşındaki golcü Romulo Cardoso, gösterdiği performansla takımının gol yollarındaki en etkili oyuncusu olmaya devam ediyor. Hazırlık döneminin en ciddi maçı olan Kayserispor’a karşı etkili bir oyun sergileyen Brezilyalı oyuncu, Göztepe’nin 2-0 kazandığı müsabakada takımının 2 golünü de atarak galibiyetin mimar ismi oldu.

        Öte yandan Romulo Cardoso, ortaya koyduğu bu mücadeleyle hazır bir görüntü çizerken, sarı-kırmızılı teknik heyet ve taraftardan da tam not aldı.

        2 FORVET DAHA GELECEK

        Teknik Direktör Stanimir Stoilov, 3-5-2 oyun sistemiyle Süper Lig’e hazırlanmaya devam ediyor. Çift forvet hattıyla sahaya çıkacak olan Göztepe, böylece hücum hattında dörtlü bir golcü rotasyonu oluşturacak. Şu anda bu bölge için kadrosunda Kubilay Kanatsızkuş ile Romulo Cardoso’yu bulunduran İzmir ekibinin, 2 forvet takviyesi daha yapma planlıyor. Geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yapan Sportif Direktör Ivan Mance, bir forvetle imza aşamasında olduklarını, bir forvetle ise görüşmelerin devam ettiğini ifade etmişti.

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