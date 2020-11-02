Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGöztepeGöztepeli futbolcular depremde hayatlarını kaybedenleri andı - Haberler
ABONE OL

Göztepeli futbolcular depremde hayatlarını kaybedenleri andı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik ekibi ve futbolcuları İzmir'de depremde hayatlarını kaybedenleri andı

Göztepeli futbolcular depremde hayatlarını kaybedenleri andı - Haberler
AA

Adnan Süvari Tesislerindeki antrenman sahasının kenarına asılan "Geçmiş olsun İzmir, başımız sağolsun" yazılı pankartta depremde hayatlarını kaybeden bir dönem Göztepe'de staj yapan Ali Çağın Kaygusuz ve sarı-kırmızılı taraftar Alp Cengiz'in fotoğrafları yer aldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet idman öncesinde pankartın önüne karanfil bıraktı.

Göztepe Kulübü Twitter hesabından da şu paylaşımda bulunuldu:

"Biz ki zamanı tırnak içine alıp yaşadık.' Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta taşlar oturuyor! Beşiktaş haberleri
FUTBOLTaşlar oturuyor
Antalyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler
FUTBOLErol Bulut kararını verdi!
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yazar yorumları! - Haberler
FUTBOL"Oynamaya çalışan tek kişi vardı!"
Başakşehir -Manchester United maçının hakemi Massa
FUTBOLBaşakşehir'e İtalyan hakem
Beşiktaş kabustan kurtuldu - Haberler
FUTBOLUmut verdi!
Trabzonspor´da teknik direktör seferberliği
FUTBOLTrabzonspor'da 5 aday!
Kayserispor’da teknik direktör arayışı - Haberler
FUTBOLKayserispor’da teknik direktör arayışı
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm - Haberler
FUTBOLSociedad zirveyi bırakmıyor
Gaziantep FK kaybetmiyor
FUTBOLGaziantep FK kaybetmiyor
Ahmet Nur Çebi: Kalıcı başarılar uzakta değil
FUTBOL"Kalıcı başarılar uzakta değil"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X