Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken Göztepeli futbolcular taraftarlarına evde kal çağrısında bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin futbolcuları taraftarlarına karantina süresince izlemeleri için film önerilerinde bulundu. Göztepe'de daha önce futbol takımına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıkmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol camiasında artan koronavirüs vakalarının ardından 25 Mart Çarşamba günü kulüp başkanı Mehmet Sepil, A Takım futbolcuları ve teknik heyete test yapıldığı, testlerin sonucunun negatif çıktığı belirtilmişti.

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Kulübün süreci yakından takip ettiği ve futbolcuların antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürdüğü kaydedildi. Tüm hastalara acil şifalar dilendiği açıklamada tüm sağlık çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür edilmişti.