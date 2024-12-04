Göztepeli oyuncu ameliyat edildi
Göztepe'nin orta saha oyuncusu Isaat Solet, geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edildi.
Trendyol Süper Lig'in 6. sırasında yer alan Göztepe'nin oyuncularından Isaac Solet, Beşiktaş maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat oldu.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Isaac Solet’in sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle geçirdiği ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Isaac Solet'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.