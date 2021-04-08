Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGöztepe
ABONE OL

Göztepe’nin Kante’si: Obinna Nwobodo

Göztepe’nin başarılı oyuncusu Obinna Nwobodo, sahada ayak basmadık yer bırakmıyor. Başarılı performansını istatistiklere de yansıtan Nijeryalı oyuncu için Göztepeli taraftarlar, “Ahtapot” benzetmesi yaparak “Oyun stili Kante’ye benziyor”, “Takımın bel kemiği” yorumlarını yaptı

Göztepe’nin Kante’si: Obinna Nwobodo

Göztepe’nin yaz transfer döneminde Macaristan’ın Ujpest takımından kadrosuna kattığı Obinna Nwobodo son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Sezon başında Göztepe ile 3 yıllık sözleşmeye atan 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, merkez orta saha bölgesinde ortaya koyduğu mücadelesiyle sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı. Sahada adeta ayak basmadık yer bırakmayan Obinna Nwobodo, hızlı ve baskılı oyunuyla hem rakiplerinin oyun kurmasını engelliyor hem de defans bölgesinde görev yapan takım arkadaşlarının sorumluluk yükünü azaltıyor.

PERFORMANSINI İSTATİSTİKLERE DÖKTÜ

Obinna’nın başarılı performansı istatistiklere de yansıdı. Top kazanmada 9.84 ortalaması yakalayan Nijeryalı oyuncu, araya girmede 5.37 ve başarılı defansif aksiyonlarda da 11.58 ortalamasını tutturdu. Sarı-kırmızılı takımda sezon başından bu yana 24 Süper Lig maçında forma giyen Obinna, bu maçlarda bin 798 dakika süre alırken 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

“OYUN STİLİ KANTE’YE BENZİYOR”

Obinna’nın performansına Göztepe taraftarları da sosyal medyadan kayıtsız kalamadı.

Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, 26 yaşındaki oyuncu için “Ahtapot” benzetmesi yaparak, “Obinna bu takımın bel kemiği”, “Aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor”, “Her hafta üstüne koyarak devam ediyor”, “Obinna 20 milyon Euro” ve “Oyun stili Kante’yi andırıyor” yorumlarını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İSYAN ETTİ! Emre Akbaba: "Bu takım için savaşırken ayağımı iki kez sahada bıraktım"
FUTBOLEmre Akbaba isyan etti!
HANGİ YAZAR NE DEDİ! Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları
FUTBOLA planına dönüş!
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak (Emre Belözoğlu'nun muhtemel 11'i)
FUTBOLRakip Malatya! Belözoğlu'nun muhtemel 11'i
ÖZÜR DİLEDİ! Marafona'dan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar! - Haberler
FUTBOLMarafona özür diledi!
Babacar inanılmazı başardı - Beşiktaş Alanyaspor maçı
FUTBOLBabacar inanılmazı başardı
Süper Lig puan durumu 8 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve maç sonuçları
FUTBOLSüper Lig güncel puan durumu (8 Nisan)
FİKSTÜR BELLİ OLDU! Süper Lig'de 35-38. haftaların programı açıklandı
FUTBOLSüper Lig'de 5 haftanın programı belli
Trabzonspor'un forvetleri, ikinci yarıda beklentinin altıda kaldı
FUTBOLForvetler beklentinin altında kaldı!
Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı!
FUTBOLGalatasaray'a bir aday daha
11 yıl sonra Mbappe'den bir ilk
FUTBOL11 yıl sonra bir ilk