Göztepe’ye kurumsal yatırım

İHA

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kurulmuş, spor ve medya alanında yatırım yapan Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kurucusu ve hakim ortağı olduğu ve sadece futbol yatırımlarına odaklı Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketinden yatırım almak üzere anlaştıklarını ifade etti.

Sepil açıklamasında, “Söz konusu yatırım ile kulübümüz yerli ve yabancı nitelikli yatırımcıların kaynak sağladığı fon yapısı ile yönetilen kurumsal bir yatırımcıdan yatırım alan ilk spor kulübü olmaktadır. Göztepe-Sporttz işbirliği ilk etapta küçük yatırım ile başlamakla beraber, bu ortaklıkla gerek mali gerekse de sportif alanda global standartların en iyisinin uygulanması hedeflenmektedir. İlkleri içerisinde barındıran bu ortaklık Göztepe’mizin çağdaş dünya kulüplerinin kurumsallığı ve hedefleriyle yarışacak seviyeye gelmesi için önemli bir adımdır. Sermaye piyasalarından ve kurumsal yatırımcılardan yatırım alacak kapasite, şeffaflık içeren kurumsal standartlara ve donanıma sahip olan Kulübümüz bu güçlü birlikteliklerle daha önemli hedeflere doğru yol alacaktır” ifadelerini kullandı.

Süreçlerin tamamının, ilgili fonun Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kurulan ve yönetilen bir fon olması sebebiyle kanunun gerektirdiği prosedür, denetim ve kontroller ışığında gerçekleştirileceğini kaydeden Sepil, resmi imzaların ise prosedürün tamamlanmasının ardından atılacağını dile getirdi.