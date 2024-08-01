EN ÇOK KİMLER RİSK ALTINDA?

Herkeste olabilir ama 50 yaş üstü kişilerde kuru göz görülme olasılığı daha yüksektir. Ayrıca kadınlarda adet, hamilelik ve menopoz nedeniyle oluşan hormonal değişiklikler, kuru göz riskini artırabiliyor. Bunun yanı sıra romatoid artrit, diyabet ve tiroid rahatsızlıkları tanısı almış olmak ne kadar gözyaşı üretebildiğinizi etkileyebilir. Ayrıca, kontakt lens kullanmak da bu duruma neden olabilir.