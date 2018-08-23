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Gözyaşları sel oldu! Aleyna son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın cenazesi toprağa verildi

23.08.2018 - 19:09 | Güncelleme: AA

Döşemealtı ilçesinde tali yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Budanır'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Çıplaklı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınması sırasında genç kızın yakınları gözyaşı döktü. Aleyna'nın annesi Hülya, babası Şahimerdan ve kardeşi Hilal Budanır yakınlarınca teskin edilmeye çalışıldı.

 Anne Budanır, cenaze aracındaki kızının cansız bedenine son kez dokunmak isteyince, duygusal anlar yaşandı. Acılı anne, "Kızım ben seni böyle mi görecektim, gelinlikler içinde görmeyi hayal ediyorum kızım." diyerek göz yaşı döktü.

Aleyna'nın cenazesi aynı mahalledeki camide kılınan cenaze namazının ardından Yığmalar Mezarlığı'na defnedildi.

Döşemealtı ilçesinde 16 Ağustos'ta tali yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin bayramlaştıktan sonra organlarının bağışlanmasını istediği Budanır'ın organları, nakil bekleyen hastalar için umut olmuştu.

Genç kızın kalbi 24 yaşındaki Burak Zeybek'e, karaciğeri ise 62 yaşındaki Kemal Çevik'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatlarla nakledilmişti. Aleyna'nın böbreğinin ve kornealarının ise başka hastalara nakledildiği belirtildi.

 

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