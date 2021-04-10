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Siirt şehidine gözyaşlarıyla veda! 0:00 / 0:00

AA

Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) naaşı, Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye oradan da kara yoluyla Niğde'nin Bor ilçesindeki evine getirildi. Şehidin naaşı burada helallik alınmasının ardından Bor Şehitliği'ne getirildi.

"KARLI DAĞLARI AŞTIN TÜRK BAYRAĞIYLA GELDİN"

AA'da yer alan habere göre törende şehidin eşi Arzu Erdem, annesi Hatice, ağabeyi Serkan Erdem ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Hatice Erdem oğlunun tabutuna sarılıp, "Vatan sağ olsun, böyle bayraklara sarılı mı gelecektin, kanın yerde kalmayacak kuzum, karlı dağları aştın da Türk bayraklarıyla geldin kuzum" diye ağıt yaktı.

Ağabeyi Serkan Erdem de, "Devletimizin canı sağ olsun tosunum, vatan sağ olsun" dedi. İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Bor Şehitliği'ne defnedildi.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Törene, şehidin yakınları ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

EREN-6 OPERASYONUNDA ŞEHİT OLMUŞTU

Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem, dün Siirt'in Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta ağır yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit olmuştu.