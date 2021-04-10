Siirt şehidine gözyaşlarıyla veda!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSİİRT ŞEHİDİNE VEDA! Son dakika: Siirt şehidi memleketi Niğde'de toprağa verildi - Haberler
ABONE OL

Siirt şehidine gözyaşlarıyla veda!

Siirt'in Eruh ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) cenazesi Niğde'de toprağa verildi. Şehidin annesi Hatice Erdem oğlunun tabutuna sarılıp, "Vatan sağ olsun, böyle bayraklara sarılı mı gelecektin, kanın yerde kalmayacak kuzum, karlı dağları aştın da Türk bayraklarıyla geldin kuzum" diye ağıt yaktı

SİİRT ŞEHİDİNE VEDA! Son dakika: Siirt şehidi memleketi Niğde'de toprağa verildi - Haberler
Siirt şehidine gözyaşlarıyla veda!
0:00 / 0:00
AA

Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) naaşı, Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye oradan da kara yoluyla Niğde'nin Bor ilçesindeki evine getirildi. Şehidin naaşı burada helallik alınmasının ardından Bor Şehitliği'ne getirildi.

"KARLI DAĞLARI AŞTIN TÜRK BAYRAĞIYLA GELDİN"

AA'da yer alan habere göre törende şehidin eşi Arzu Erdem, annesi Hatice, ağabeyi Serkan Erdem ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Hatice Erdem oğlunun tabutuna sarılıp, "Vatan sağ olsun, böyle bayraklara sarılı mı gelecektin, kanın yerde kalmayacak kuzum, karlı dağları aştın da Türk bayraklarıyla geldin kuzum" diye ağıt yaktı.

Ağabeyi Serkan Erdem de, "Devletimizin canı sağ olsun tosunum, vatan sağ olsun" dedi. İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Bor Şehitliği'ne defnedildi.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Törene, şehidin yakınları ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

EREN-6 OPERASYONUNDA ŞEHİT OLMUŞTU

Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem, dün Siirt'in Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta ağır yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan emekli amirallere ‘Mareşal Fevzi Çakmak’ cevabı
GÜNDEMEmekli amirallere ‘Mareşal Fevzi Çakmak’ cevabı
MEB'in "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" uygulaması başlıyor
GÜNDEMMEB'in "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" uygulaması ...
KORONAVİRÜS PARTİSİ! Beyoğlu'nda otelin terasında 100 kişilik korona parti! - Son Dakika Haberler
GÜNDEM"Pes" dedirten olay! 100 kişilik parti!
Hangi canlı ne kadar yaşıyor?
GÜNDEMHangi canlı ne kadar yaşıyor?
Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi? Cenaze namazının hükmü nedir?
GÜNDEMKadınlar cenaze namazı kılabilir mi?
Fitre ne kadar 2021? Oruç fidyesi kimlere verilir? Diyanet açıkladı
GÜNDEMFitre ne kadar 2021?
Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu koronavirüs farkı ve belirtileri nelerdir?
GÜNDEMMutasyonlu koronavirüs farkı ve belirtileri
Kafeler kapandı mı? Kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak? Mekanların kapanma tarihi
GÜNDEMKafeler ne zaman kapanacak?
Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? BELLİ OLDU! Kabine Toplantısı tarihi
GÜNDEMKabine toplantısı ne zaman?
SON DAKİKA: Suriye'den Hatay'a 100 metrelik tünel! - Haberler
GÜNDEMSuriye'den Hatay'a 100 metrelik tünel!