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GRAFİKLİ - ABD'de Süper Salı'da kazanan taraf Biden oldu



- ABD'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da, Joe Biden 10 eyalette zafer ilan ederken, Bernie Sanders "büyük ödül" olarak nitelendirilen 415 delegeli California'da ipi göğüsledi - Seçimlerde, hangi adayın kaç eyaleti kazandığı kadar, adayların kazandığı eyaletteki delege sayısı da belirleyici oldu - Aday adaylarının delege sayılarının net bir sayıya ulaşması için eyaletlerin bölge bazındaki oy dağılımlarını açıklaması gerekiyor - Parti kongresinde ya da daha önce 1991 delegeye ulaşan aday adayı, Demokrat Partinin resmi başkan adayı olacak - Milyarder iş adamı Mike Bloomberg'in de çekilmesi ile Demokrat aday adaylarının sayısı 4'e düştü

WASHINGTON - (AA) - DİLDAR BAYKAN - ABD'de 3 Kasım Başkanlık seçimine giden yolda Demokratlar açısından önemli bir dönemeç olan "Süper Salı'da" Joe Biden 10 eyalette zafer ilan ederken, Bernie Sanders "büyük ödül" olarak nitelendirilen 415 delegeli California'da ipi göğüsleyen isim oldu.

Ülkede kasım ayında yapılacak seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibinin kim olacağı merak konusuyken, Süper Salı olarak nitelendirilen günde 14 eyalette ön seçim yapıldı.

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, 14 eyaletin 10'unda Joe Biden kazandı, ön seçimlerin şu ana kadarki "favori" ismi Sanders 4 eyaleti önde tamamladı.

Seçimlerde, hangi adayın kaç eyaleti kazandığı kadar, adayların kazandığı eyaletteki delege sayısı da belirleyici oldu.

Demokrat Partinin temmuzdaki kongresinde ya da daha önce 1991 delegeye ulaşan aday adayı Demokrat Partinin resmi başkan adayı olacak.

Öte yandan aday adaylarının ulaştığı delege sayılarının netleşmesi için eyaletlerin bölge bazındaki oy dağılımlarını açıklaması gerekiyor.

- California Sanders'ta, Teksas ve Kuzey Carolina Biden'da

"Ödül eyaletler" olarak adlandırılan 415 delegeli California'da ipi Sanders göğüslerken, 228 delegeli Teksas'ta çok az bir farkla Biden, Sanders'ı geçti.

Şu ana kadar açıklanan sayılara bakıldığında Sanders, California'da oyların yüzde 33,6'sını alarak 135 delege kazandı. Biden ise bu eyalette yüzde 24,9 oyla 83 delege aldı.

Teksas'ta ise Biden yüzde 34,7 ile sandıktan zaferle çıkarak 42 delegeye ulaştı. Sanders ise Biden'ı 29,7 ile takip etti ve o da hanesine 38 delege yazdırdı.

Süper Salı'nın California ve Teksas'tan sonra en çok delegeye sahip eyaleti olan Kuzey Carolina'da ise gülen taraf Biden oldu. Biden, 110 delegeli Kuzey Carolina'da oyların yüzde 43'ünü alarak zaferini elde etti. Bu eyalette Biden 35, yüzde 24,1 oy alan Sanders ise 15 delege kazandı.

- Biden'ın kazandığı eyaletler

Öte yandan Biden zaferle çıktığı Oklahoma'dan oyların yüzde 38,7'sini alarak 11 delegeye, Tennessee'de ise oyların yüzde 41,7'sini alarak 21 delegeye ulaştı.

Biden, Arkansas'ta yüzde 40,4 (12 delege),Alabama'da yüzde 63,2 (25 delege),Massachusetts'te yüzde 33,4 (32 delege),Maine'de yüzde 34 (7 delege) ile ipi göğüsleyen kişi oldu.

Eski Başkan Yardımcısı Biden, Virginia'da yüzde 53,3 oy ile 66 delegeye, Minnesota'da ise yüzde 38,6 oy ile 36 delegeye ulaştı.

- Sanders'ın yüzü 4 eyalette güldü

Sanders, California'nın yanı sıra aynı zamanda senatörlüğünü yaptığı Vermont'ta oyların yüzde 50,7'sini alarak 10 delege kazandı.

Colorado'da oyların yüzde 36,3'ünü alan Sanders 13 delege, Utah'ta oyların yüzde 34,6'sını alarak 3 delege kazandı.

- Sandıktan Warren ve Gabbard'a soğuk duş

Öte yandan Demokrat aday adaylarından Elizabeth Warren, en büyük zaferini kendi seçim bölgesi olan Massachusetts'te 7 delege alarak sağladı. Warren'ın yanı sıra Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard da yarışta neredeyse hiç varlık gösteremedi.

- Cumhuriyetçilerde açık ara Trump önde

Cumhuriyetçi tek rakibi eski Massachusetts Valisi William Weld olan Trump, Süper Salı'da 13 eyalette yaptığı ön seçimlerde yüzde 80-90 üzeri oy alarak açık ara farkla ön seçimleri kazandı.

Süper Salı'da daha önce verilen karar doğrultusunda Cumhuriyetçilerin ön seçim yapmadığı tek eyalet ise Virginia oldu.

- Demokrat aday adaylarının yarıştan çekilmesi Biden'a yaradı

Öte yandan Süper Salı'nın arifesinde, bazı Demokrat aday adaylarının yarıştan çekilerek Biden'ı desteklediğini duyurması da eski başkan yardımcısının bu günde önemli bir ivme yakalamasını sağladı.

Özellikle daha önceki ön seçim adresleri olan Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina'dan yüksek oy rakamlarıyla çıkan Pete Buttigieg ve Demokratlar arasında varlık gösteren Amy Klobuchar'ın yarıştan çekilmesinin Biden'a oy kazandırdığı belirtiliyor.

- Bloomberg de yarıştan çekildi

Öte yandan seçim kampanyasına harcadığı büyük meblağlar ile bilinen ve bu nedenle de sık sık Başkan Trump tarafından eleştirilen milyarder iş adamı Michael Bloomberg ise Süper Salı'da sadece Amerikan Samoası'nda dört delege kazandı.

Bloomberg, Süper Salı'nın ertesi günü seçim kampanyasını askıya aldığını ve yarıştan çekilerek Biden'ın arkasına geçenler kervanına katıldı

- Ön seçim sürecinde Biden 433, Sanders 388 delege kazandı

ABD'de Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina'da yapılan ön seçimlerle Süper Salı'nın bilançosu birleştirildiğinde delege sayısı bakımından Biden'ın avantajı yakaladığı görülüyor.

Mevcut tabloda Biden 433, Sanders ise 388 delege almış durumda. Demokrat başkan aday adaylarından Warren'ın 36, Gabbard'ın 1 delegesi bulunuyor.

- Demokratlar temmuzda, Cumhuriyetçiler ağustosta resmi adaylarını belirleyecek

ABD'de 3 Şubat'ta Iowa'da başlayan ve haziranda sonlanacak ön seçim sürecinin ardından Demokrat Parti 13-16 Temmuz'da Milwaukee'de kendi başkan adayını resmen açıklayacak.

Cumhuriyetçilerde başkan adayı mevcut Başkan Trump olduğu için birçok eyalette Cumhuriyetçi Parti ön seçim düzenlemeyecek. Cumhuriyetçilerin 3 Kasım seçimleri için resmi başkan adayı ise 24-27 Ağustos arasında Charlotte'ta açıklanacak.

İki partinin başkan ve başkan yardımcıları adayları belli olduktan sonra seçime kadarki süreçte adaylar, birkaç canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelecek.

- En çok oyu alan değil, 270 delegeye ulaşan başkan oluyor

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde, seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olmaya hak kazanıyor.

3 Kasım'daki seçimleri kazanan aday, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.