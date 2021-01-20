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Doğu Anadolu'nun 2020 ihracatı Kovid-19'a rağmen arttı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kanalıyla bölgeden geçen yıl yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 12,33 artarak 2 milyar 68 milyon 621 bin dolar oldu.

GRAFİKLİ - Doğu Anadolu'nun 2020 ihracatı Kovid-19'a rağmen arttı
AA

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kanalıyla bölgeden geçen yıl yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 12,33 artarak 2 milyar 68 milyon 621 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 195 özerk ve serbest bölge ile ülkelere ürün gönderildi.

Önceki yılda 1 milyar 841 milyon 494 bin dolar ihracat yapan DAİB'in 2020 yılı ihracatı, 2019 yılına göre yüzde 12,33 oranında artışla 2 milyar 68 milyon 621 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

- 2020 yılında en çok ihracat sanayi ve tarım alanından

Yurt dışına 2019 yılında 1 milyar 416 milyon 252 bin dolarlık sanayi ürünü, 327 milyon 916 dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, 2020 yılı aynı dönemde sanayide yüzde 7,02'lik artışla 1 milyar 515 milyon 689 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 40,14 'lük artışla 459 milyon 555 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Birliğin geçen yıl madencilik sektörü ihracatı ise 93 milyon 377 bin dolar oldu.

Sanayi ürünleri ihracatında geçen yıl ilk sırayı 250 milyon 715 bin dolarla kimya sektörü aldı. Bu sektörü 229 milyon 473 bin dolar ile makine, 218 milyon 644 bin dolar ile hazır giyim sektörü izledi.

- En çok ihracat Irak'a yapıldı

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 40 milyon 602 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 157 milyon 236 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 43 milyon 704 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birliğin 2020 ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 516 milyon 718 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Yıl boyunca bu alanda liderliğini koruyan Irak'ı 135 milyon 396 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan, 122 milyon 427 bin dolar ile Almanya, 106 milyon 515 bin dolar ile İran ve 57 milyon 154 bin dolar ile Libya takip etti.

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