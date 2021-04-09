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Dünya genelinde 710 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla 710 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

GRAFİKLİ - Dünya genelinde 710 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
AA

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD 171 milyon 480 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 149 milyon 70 bin doz ile Çin, 90 milyon 200 bin doz ile Hindistan, 37 milyon 390 bin ile İngiltere, 24 milyon 200 bin ile Brezilya, 18 milyon 219 bin ile Türkiye, 15 milyon 430 bin ile Almanya, 13 milyon 450 bin ile Endonezya, 13 milyon 50 bin ile Rusya, 12 milyon 790 bin ile Fransa, 11 milyon 740 ile İtalya, 10 milyon 400 bin ile Şili, 10 milyon 190 bin ile İsrail ve 10 milyon 90 bin doz ile Meksika izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu. Şu ana dek uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 117,72 oldu. Bu ülkeyi 103,8 doz ile Seyşeller, 88,04 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),61,04 ile Butan, 59,61 ile Şili, 55,08 ile İngiltere, 52,26 ile Monako, 51,71 ile Bahreyn, 51,27 ile ABD, 50,51 ile Malta ve 50,11 ile Maldivler izledi.

- Türkiye en çok aşı yapılan 6. ülke

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 9 Nisan itibarıyla 18 milyon 219 bin 702 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 20,99 oldu.

10 milyon 717 bin 821 kişiye ilk doz, 7 milyon 501 bin 881 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

- Kuzey-güney uçurumu

Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 318 milyon 670 bin aşı ile ilk sırada yer alırken, onu 191 milyon 260 bin ile Kuzey Amerika ve 141 milyon 760 bin aşı ile Avrupa izliyor.

Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 45 milyon 370 bin, Afrika'da 12 milyon 760 bin, Okyanusya'da 1 milyon 1000 doz aşı yapıldı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşılarının, biri hariç, tamamı iki doz halinde ve aralıklı olarak uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 134 milyon 548 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 915 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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