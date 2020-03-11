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GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 119 bini aştı



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 119 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 119 bin 248 olarak güncelledi.

Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 158, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 631, İran'da 291, Güney Kore'de 61, İspanya'da 36, Fransa'da 33, ABD'de 31, Japonya'da 19, Irak'ta 7, İngiltere'de 6, Hollanda'da 4, Avustralya'da 3, İsviçre'de 3, Almanya'da 2, San Marino'da 2, Kanada, Lübnan, Panama, Fas, Endonezya, Mısır, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 784, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 121 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 48 kişide Kovid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:

"İtalya 10 bin 149, İran 8 bin 42, Güney Kore 7 bin 755, Fransa 1784, İspanya 1695, Almanya 1565, Japonya 1283, ABD 1010, İsviçre 497, Norveç 401, İngiltere 383, Hollanda 382, İsveç 355, Belçika 267, Danimarka 262, Avusturya 182, Singapur 166, Malezya 129, Avustralya 125, Bahreyn 110, Kanada 97, Yunanistan 89, İzlanda 81, İsrail 76, Birleşik Arap Emirlikleri 74, Irak 71, Kuveyt 69, Çekya 64, San Marino 62, Hindistan 62, Mısır 59, Tayland 59, Lübnan 52, Portekiz 41, Finlandiya 40, Vietnam 35, Brezilya 34, İrlanda 34, Slovenya 34, Filipinler 33, Romanya 29, Filistin 29, Endonezya 27, Katar 24, Gürcistan 23, Polonya 22, Cezayir 20, Rusya 20, Suudi Arabistan 20, Arjantin 19, Pakistan 19, Umman 18, Ekvador 17, Şili 17, Hırvatistan 15, Estonya 13, Kosta Rika 13, Macaristan 13, Azerbaycan 11, Peru 11, Arnavutluk 10, Belarus 9, Panama 8, Letonya 8, Afganistan 7, Lüksemburg 7, Kuzey Makedonya 7, Meksika 7, Bosna Hersek 7, Slovakya 7, Güney Afrika 7, Tunus 6, Brunei 6, Bulgaristan 6, Maldivler 6, Dominik Cumhuriyeti 5, Yeni Zelanda 5, Fransız Guyanası 5, Malta 5, Paraguay 5, Sırbistan 5, Senegal 4, Fas 3, Kamboçya 3, Litvanya 3, Bangladeş 3, Kolombiya 3, Martinik 3, Moldova 3, Nijerya 2, Sri Lanka 2, Bolivya 2, Burkina Faso 2, Kamerun 2, Manş Adaları 2, Faroe Adaları 2, Saint Martin 2, Güney Kıbrıs Rum kesimi 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Monako 1, Nepal 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1, Cebelitarık 1, Vatikan 1, Jamaika 1, Liechtenstein 1, Moğolistan 1, Saint Barth 1, Togo 1, KKTC 1 ve Türkiye 1."