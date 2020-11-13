GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 109 bini geçti

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 299 bin 651 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 53 milyon 109 bin 696'ya çıkarken, virüs saptanan 37 milyon 224 bin 906 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 14 milyon 585 bin 139 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 10 milyon 873 bin 936 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 248 bin 585 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 728 bin 795),Brezilya (5 milyon 783 bin 647),Fransa (1 milyon 898 bin 710),Rusya (1 milyon 858 bin 568),İspanya (1 milyon 484 bin 868),İngiltere (1 milyon 290 bin 195),Arjantin (1 milyon 284 bin 519),Kolombiya (1 milyon 174 bin 12),İtalya (1 milyon 66 bin 401),Meksika (991 bin 835),Peru (930 bin 237),Almanya (729 bin 638),Güney Afrika (744 bin 732),İran (726 bin 585),Polonya (641 bin 496),Şili (526 bin 438),Belçika (520 bin 393) Ukrayna (512 bin 652) ve Irak (511 bin 806)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (163 bin 332),Hindistan (128 bin 686),Meksika (97bin 56),İngiltere (50 bin 928),İtalya (43 bin 589),Fransa (42 bin 960),İspanya (40 bin 461),İran (40 bin 121),Peru (35 bin 67),Arjantin (34 bin 782),Kolombiya (33 bin 491),Rusya (32 bin 32),Güney Afrika (20 bin 76),Endonezya (14 bin 933),Şili (14 bin 699),Belçika (13 bin 891),Ekvador (12 bin 946),Almanya (12 bin 276),Irak (11 bin 532),Türkiye (11 bin 233) ve Kanada (10 bin 768)."